В Ростовской области в ДТП погиб семимесячный младенец
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
В Ростовской области в ДТП погиб семимесячный младенец. Об этом
Авария произошла утром в пятницу, 15 июля, на трассе «Морозовск — Волгодонск».
26-летняя мать мальчика на Volkswagen Polo не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Ребенок находился в автолюльке и получил серьезные травмы. Его не смогли спасти.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).