В Ростовской области в ДТП погиб семимесячный младенец

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В Ростовской области в ДТП погиб семимесячный младенец. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла утром в пятницу, 15 июля, на трассе «Морозовск — Волгодонск».

26-летняя мать мальчика на Volkswagen Polo не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Ребенок находился в автолюльке и получил серьезные травмы. Его не смогли спасти.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).