В Ростовской области расстреляли пять человек, один ребенок выжил
Ребенка с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Ростовской области расстреляли пять человек, один ребенок выжил. Об этом пишет газета «
В пятницу, 15 июля, в Новошахтинске неизвестный расстрелял семью из пяти человек. Тела убитых обнаружили в квартире. Девочке 4-5 лет удалось выжить. Ребенка с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
На месте работают экстренные службы, выясняется причастные к преступлению.
По информации Telegram-канала