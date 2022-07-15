В Ростовской области расстреляли пять человек, один ребенок выжил

Ребенка с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Ростовской области расстреляли пять человек, один ребенок выжил. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на собственный источник.

В пятницу, 15 июля, в Новошахтинске неизвестный расстрелял семью из пяти человек. Тела убитых обнаружили в квартире. Девочке 4-5 лет удалось выжить. Ребенка с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте работают экстренные службы, выясняется причастные к преступлению.