В России предложили ввести ГОСТ для строительства частных домов

В ГОСТ должны войти правила проектирования, материалы, вопросы пожарной безопасности и стандарты инженерных систем.

В России предложили ввести ГОСТ для строительства частных домов. Об этом пишет газета « Известия ».

Предложение озвучили на совещании Российского союза промышленников и предпринимателей при участии представителей Минстроя и Минпромторга. ГОСТ по проектированию индивидуального жилья и общественных территорий малоэтажных поселков ориентировочно утвердят в третьем квартале 2023 года.

В Госдуме пояснили, что таким образом в стране установят определенный стандарт, «благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают». Также он позволит определить предмет залога для банков и привлечь ипотечное кредитование.

В ГОСТ должны войти правила проектирования, материалы, вопросы пожарной безопасности и стандарты инженерных систем.

Владелец строительной компании Максим Лазовский пояснил, что в документе также следует прописать типовые проекты домов и перечень допустимых изменений в них.

«Например, выбрать другой цвет или тип кровли можно, но изменить конструктив — нет. При этом стандарты должны быть созданы для разных регионов с учетом географических поясов», — заключил эксперт.