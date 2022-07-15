Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
24°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 63.34 / 59.94 15/07 15:52
Нал. EUR 65.3 / 60.05 15/07 15:52
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
2 часа назад
811
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
1 040
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 265
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
10 989
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Пронском районе обнаружили незаконную свалку
Свалку обнаружили около деревни Мамоново. Экспертиза образцов почвы показало загрязнение тяжелыми металлами.

В Пронском районе обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты нашли незаконную свалку твердых бытовых отходов площадью один гектар около деревни Мамоново. Экспертиза образцов почвы показало загрязнение тяжелыми металлами.

Владельцем земли является ООО «Авангард». Региональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу и рекомендовало в ближайшее время ликвидировать свалку и разработать проект рекультивации земельного участка.