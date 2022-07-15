В Пронском районе обнаружили незаконную свалку

Свалку обнаружили около деревни Мамоново. Экспертиза образцов почвы показало загрязнение тяжелыми металлами.

В Пронском районе обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты нашли незаконную свалку твердых бытовых отходов площадью один гектар около деревни Мамоново. Экспертиза образцов почвы показало загрязнение тяжелыми металлами.

Владельцем земли является ООО «Авангард». Региональное управление Россельхознадзора объявило предостережение юридическому лицу и рекомендовало в ближайшее время ликвидировать свалку и разработать проект рекультивации земельного участка.