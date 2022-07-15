В Оренбургской области 20-летний студент насмерть сбил двух мужчин, менявших на дороге колесо

Авария произошла в пятницу, 15 июля, в Орске на проспекте Ленина.

В Оренбургской области 20-летний студент насмерть сбил двух мужчин, менявших на дороге колесо. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в пятницу, 15 июля, в Орске на проспекте Ленина. На против дома № 96-а20-летний молодой человек на «ВАЗ-2114» перестраивался в правый ряд и наехал на двух мужчин, которые меняли колесо на «ВАЗ-2110». После этого «четырнадцатая» столкнулась еще с одним автомобилем.

От полученных травм пешеходы умерли на месте аварии до приезда медиков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.