В Омской области 25-летнего пастуха убило молнией

Мужчину нашли в километре от деревни без признаков насильственной смерти. С собой у него был расплавленный мобильный телефон.

В Омской области 25-летнего пастуха убило молнией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Житель деревни Десподзиновка Саргатского района пропал вечером в четверг, 14 июля. Ночью в грозу его искали местные жители и сотрудники полиции. Утром его тело без признаков насильственной смерти обнаружили в километре от деревни. Предположительно, мужчину убило ударом молнии, так как при себе у него нашли расплавленный мобильный телефон.

Следователи проводят проверку.