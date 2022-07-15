В Лесосибирске раскрыли убийство 20-летней давности

16-летний подросток застрелил знакомого из ружья 16 калибра.

В Лесосибирске раскрыли убийство 20-летней давности. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 7 декабря 2001 года 16-летний подросток находился в доме по улице Полярной вместе со своими тремя друзьями. На тот момент им было 14, 14 и 11 лет. 16-летний подросток играл с ружьем 16 калибра, который принадлежал отцу одному из 14-летних подростков. В ходе игры подросток зарядил ружье патроном и случайно выстрелил в 11-летнего мальчика. Ребенок скончался на месте. Его тело 16-летний и 14-летний подростки вывезли в лес и спрятали.

Комплекс проведенных следственных действий не дал результатов и уголовное дело 20 лет оставалось нераскрытым. Ход делу удалось дать только в 2022 году. Следователи повторно изучили материалы уголовного дела и составили план следственных действий.

Следователи установили обстоятельства произошедшего, а также установили личности подозреваемых — 37-летнего местного жителя и его 35-летнего подельника, которым на момент преступления было 16 и 14 лет.

«В настоящее время подозреваемый допрошен, дал признательные показания и показал на месте, как совершил преступление. В отношении него избрана мера пресечения. Кроме того, установлен 35-летний местный житель, который на момент совершения преступления был в 14-летнем возрасте и, будучи свидетелем произошедшего преступления, оказывал подозреваемому содействие в сокрытии тела погибшего», — говорится в релизе пресс-службы.

Расследование уголовного дела продолжается.