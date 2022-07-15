В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста

Момент попал на видео.

В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста. Кадры в пятницу, 15 июля, опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент случился в Сакском районе на АЗС. Водитель на «Жигули» наехал на мотоциклиста. Момент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина специально пытается наехать на мотоциклиста, но с первой попытки у него не получается. Как только мотоциклист пытался уехать — тот протаранил его снова, а затем скрылся.

По словам самого мотоциклиста, никакого конфликта с автомобилистом не было. Моментом ранее он обогнал его на трассе.

Пострадавший написал заявление в полицию.