Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
24°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 63.34 / 59.94 15/07 15:52
Нал. EUR 65.3 / 60.05 15/07 15:52
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
2 часа назад
811
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
1 040
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 265
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
10 989
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста
Момент попал на видео.

В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста. Кадры в пятницу, 15 июля, опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент случился в Сакском районе на АЗС. Водитель на «Жигули» наехал на мотоциклиста. Момент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина специально пытается наехать на мотоциклиста, но с первой попытки у него не получается. Как только мотоциклист пытался уехать — тот протаранил его снова, а затем скрылся.

По словам самого мотоциклиста, никакого конфликта с автомобилистом не было. Моментом ранее он обогнал его на трассе.

Пострадавший написал заявление в полицию.