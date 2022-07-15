В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста
Момент попал на видео.
В Крыму мужчина на «Жигули» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста. Кадры в пятницу, 15 июля,
Инцидент случился в Сакском районе на АЗС. Водитель на «Жигули» наехал на мотоциклиста. Момент попал на видео.
На кадрах видно, что мужчина специально пытается наехать на мотоциклиста, но с первой попытки у него не получается. Как только мотоциклист пытался уехать — тот протаранил его снова, а затем скрылся.
По словам самого мотоциклиста, никакого конфликта с автомобилистом не было. Моментом ранее он обогнал его на трассе.
Пострадавший написал заявление в полицию.