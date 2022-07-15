В Клепиковском районе остановили пьяного 58-летнего рязанца на «Оке»

Медосвидетельствование показало у мужчины 0.686 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

В Клепиковском районе остановили пьяного 58-летнего рязанца на «Оке». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили легковушку в деревне Тамышево. У водителя они заметили признаки алкогольного опьянения: неустойчивую позу, покраснение лица, нарушение речи.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0.686 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в четыре раза превышает допустимый уровень.

Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.