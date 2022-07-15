В Канищеве на перекрестке сбили велосипедиста

Авария произошла утром в пятницу, 15 июля, в 06:05 на улице Бирюзова около дома № 22.

В Канищеве на перекрестке сбили велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла утром в пятницу, 15 июля, в 06:05 на улице Бирюзова около дома № 22. На регулируемом перекрестке 48-летний рязанец на Renault Duster наехал на 41-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.