В Иванове на рабочего упала опора линии электропередач, он погиб

Мужчина выполнял дорожные работы по прокладке ливневой канализации. В этот момент на него упала опора ЛЭП. От полученных травм он скончался в больнице.

В Иванове опора линии электропередач насмерть придавила рабочего. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился накануне в четверг, 14 июля, на улице Володиной. Там 37-летний мужчина выполнял дорожные работы по прокладке ливневой канализации. В этот момент на него упала опора ЛЭП. От полученных травм он скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.