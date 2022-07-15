В Госдуме утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера
Уточняется, что указ о его назначении может быть подписан уже сегодня.
В Госдуме утвердили главу Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Об этом в пятницу, 15 июля,
Уточняется, что указ о его назначении может быть подписан в пятницу, 15 июля.
Теперь у президента Владимира Путина 11 заместителей председателей правительства. Новый вице-премьер будет совмещать должность с постом министра промышленности и торговли.