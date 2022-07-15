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В центре Рязани на три дня ограничат движение транспорта
Около дома № 70/1 на Первомайском проспекте закроют две полосы движения в сторону Московского шоссе.

В центре Рязани на три дня ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На Первомайском проспекте с 22:00 пятницы, 15 июля, до 06:00 понедельника, 18 июля, из-за ремонта тепловых сетей ограничат движение транспорта. Речь идет об участке в районе дома № 70/1, две полосы движения в сторону Московского шоссе закроют.

Место проведения ремонтных работ огородят и вывесят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что на улице Сельских Строителей запретят парковаться.