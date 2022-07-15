Суд отменил оправдательный приговор рязанцу, зарезавшему незнакомца

18 июня 2020 года в Ухолове мужчина в состоянии алкогольного опьянения без повода несколько раз ударил ножом незнакомца, который попросил у него мелочь. От полученных травм мужчина умер на месте.

Суд отменил оправдательный приговор рязанцу, зарезавшему незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 13 июля отменил оправдательный приговор рязанцу, который вынесла коллегия присяжных. Мужчину обвиняли в убийстве из хулиганских побуждений.

Суд согласился с доводами гособвинителя о нарушениях при рассмотрении дела, которые выражались в «незаконном воздействии на присяжных путем доведения не подлежащей исследованию с их участием информации». Дело направили на повторное рассмотрение в Рязанский областной суд.

18 июня 2020 года в Ухолове мужчина в состоянии алкогольного опьянения без повода несколько раз ударил ножом незнакомца, который попросил у него мелочь. От полученных травм мужчина умер на месте.