Рязанская гордума приняла решение в отношении депутатов Алексея Захарова и Александра Сидорова

23 июня после очередного заседания гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место».

Рязанская гордума приняла решение в отношении депутатов Алексея Захарова и Александра Сидорова. Официальный документ решения есть в редакции РЗН.инфо.

Согласно документу, депутаты допустили неуважительные высказывания в отношении друг друга, компрометирующие из самих и городскую думу в целом.

Исходя из этого комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике гордумы принял решение лишить Алексея Захарова и Александра Сидорова слова в ходе текущего и следующего заседания гордумы.

Напомним, 23 июня после очередного заседания гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место». Захаров сообщил, что намерен обратиться в полицию. Сидоров от комментария отказался. На произошедшее также отреагировала Ксения Собчак.