Рязанка пожаловалась на сухостои возле жилых домов, которые не могут убрать с весны

Соответствующий комментарий она оставила под постом у врио губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Рязанка пожаловалась на большое количество сухих деревьев и веток возле жилых домов на улице Высоковольтной. Соответствующий комментарий она оставила под постом у врио губернатора Павла Малкова в соцсетях.

По словам женщины, во дворе дома № 34 корпус 3 по улице Высоковольтной раскидано много сухих деревьев и веток, сломавшихся еще весной. Другие сухостои продолжают стоять и угрожают упасть в любой момент. Рязанка писала в администрацию, но за месяц так ничего и не сделали.

«Просим свои извинения за задержку по спилу сухих аварийных деревьев. В настоящее время все городские службы продолжают работать по ликвидации последствий урагана. просим отнестись к этому с пониманием, заявок очень много, поэтому могут быть задержки», — прокомментировала мэрия.