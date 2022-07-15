Рязанка пожаловалась на рабочих, которые ночью стали разбирать продуктовую палатку в центре города

Женщина рассказала, что после 00:00 ночи они с мужем услышали жуткий треск и хруст ломающихся деревьев. Как оказалось, рабочие решили увезти одну палатку, где каждые выходные около нее по ночам собирались шумные и пьяные компании.

Рязанка пожаловалась на рабочих, которые ночью стали разбирать продуктовую палатку в центре города. Свой комментарий она оставила под постом у врио губернатора Павла Малкова в соцсетях.

По ее словам, инцидент случился во дворе дома № 3 по улице Сенной в ночь на пятницу, 15 июля. Женщина рассказала, что после 00:00 ночи они с мужем услышали жуткий треск и хруст ломающихся деревьев. Как оказалось, рабочие решили увезти одну палатку, где каждые выходные около нее по ночам собирались шумные и пьяные компании.

«Железную разобранную крышу от палатки кидали на асфальт, ночью грохот стоял невыносимый. Директор, которая на видео, всех удачно пооскорбляла, обвинила администрацию города в том, что они дали поручение именно ночью убирать палатку. Люди повыходили из квартир, так как стоял невыносимый треск и шум работающих машин. Никаких ограждений вокруг палатки не было. Мы вызвали полицию, но нам сказали, что шумом они не занимаются. Вот так работают у нас все. Перебудили жителей в час ночи, так еще деревья поломали и намусорили», — поделилась горожанка.

Администрация города ответила рязанке, что направили ее сообщение в управление по делам территорий и пообещали разобраться в данной ситуации.