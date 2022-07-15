Рязанка пожаловалась на неадекватное поведение посетителей рюмочной в Кальном

Корреспондент РЗН. инфо связался с пресс-службой регионального УМВД по этому поводу.

В редакцию РЗН. Инфо обратилась жительница дома № 27 по улице Касимовское шоссе. Она сообщила, что каждые выходные в рюмочной собирается много пьяных, которые часто ведут себя неадекватно.

«Заведение расположено в жилом доме. Не имеет никакой вывески, только время работы. Там нередко случаются драки, разговоры на повышенных тонах с ненормативной лексикой. Пьяные часто нарушают общественный порядок. Единственная дорога к остановке „Кальное“ ведет именно через рюмочную. Иногда страшно проходить мимо», — рассказала рязанка.

В пресс-службе регионального УМВД, корреспонденту РЗН. Инфо сообщили, что «сотрудники полиции неоднократно выезжали по данному адресу как по своей инициативе, так и по жалобам жителей». Также они проводили беседы с посетителями, но серьезных нарушений общественного порядка не выявляли.