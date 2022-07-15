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Рязанцы пожаловались на бездействие мэрии, пообещавшей отремонтировать дорогу к середине июля
Пост об этом появился в соцсетях.

Рязанцы раскритиковали работу местной администрации. Пост об этом в пятницу, 15 июля, появился в группе «Рязань | Народный контроль».

По словам автора публикации, 30 июня жители Семчина встретились с мэром Еленой Сорокиной. Они попросили отремонтировать дорогу у детских садов по улице Бирюзова. Глава горадминистрации пообещала, что работы будут выполнены до середины июля. Этот же ответ поступил жителям от группы «Администрация города Рязани».

Однако работы даже не были начаты.

«Спасибо, уважаемая Администрация города Рязани, что вы нас слышите и не только. Что вы держите слово и не стесняясь врете в глаза! Спасибо от всех родителей и от всех водителей. Стыд и позор!», — говорится в подписи к публикации.

Рязанка отметила, что работы необходимо провести вблизи детских садов № 16, 126, 3 и школы № 58.