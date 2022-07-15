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На Куйбышевском шоссе в нежилом здании произошел пожар
На тушение пожара выезжали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

На Куйбышевском шоссе в нежилом здании произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов поступил в пятницу, 15 июля, в 19:33. В трехэтажном неэксплуатируемом здании на территории предприятия загорелся мусор.

На тушение пожара выезжали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

В МЧС уточнили, что сообщений о пострадавших не поступало.

Фото Telegram-канал «аТипичная Рязань»