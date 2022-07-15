На Касимовском шоссе с детской площадки неизвестные украли спортивный снаряд

Также во дворе дома № 36 корпус 2 пропали забор и качели.

На Касимовском шоссе с детской площадки неизвестные украли спортивный снаряд. Информацию опубликовали в Telegram-канале « Рязань » в четверг, 14 июля.

С детской площадки во дворе дома № 36 корпус 2 неизвестные украли спортивный снаряд. Очевидцы сообщили, что качели и забору у дома также украли.

«Что за люди? С детской площадки воровать глобус! Касимовское шоссе, 36к2. Вы не думаете что вас найдут? Забор у дома, а так же качели тоже ушло все на металл. Его сначала раскопали и через пару дней утащили», — говорится в посте.