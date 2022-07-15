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На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
До 15:00 холодной воды не будет на улицах Кальной, Окской, Чкалова, Муромском шоссе и Первомайском проспекте.

На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В пятницу, 15 июля, до 15:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Кальная, дома №№ 107, 117;
  • улица Окская, дома №№ 10, 11, 12, 13 корпус 1, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Муромское шоссе, строения №№ 3, 5;
  • Первомайский проспект, дома №№ 51, 53/2, 49-е (ОАО РЖД), 49/2 (РГУ имени Есенина), 49-а (спортивная школа «Золотые купола»);
  • улица Чкалова, дома №№ 1 корпус 3, 4.

Подвоз технической воды будет осуществляться с 10:30 по адресу Первомайский проспект дом № 49-е.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.