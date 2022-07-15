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Гендиректор ресторанов «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню
Олег Пароев заявил, что крупнейшие производители картофеля отказались поставлять свою продукцию в Россию, а в стране не хватает мощностей для переработки овоща.

Гендиректор ресторанов «Вкусно — и точка» объяснил отсутствие картофеля фри в меню. Об этом пишет РБК.

Олег Пароев заявил, что крупнейшие производители картофеля отказались поставлять свою продукцию в Россию. На их долю приходилось 15% картофеля, 85% же составлял картофель из России. По его словам, в стране наблюдается нехватка тех сортов картофеля, которые используют в сети. Он отметил, что в следующем году ожидается проблема нехватки мощностей для переработки картофеля в России: его надо не только вырастить, но и обеспечить условия хранения. Также картофель надо предварительно подготовить.

Пароев рассказал, что «Вкусно — и точка» работает с единственной фабрикой, которую построили под гарантии «Макдоналдса», и которая делает картофель, подходящий под стандарты ресторанов. Ее мощность около 100 тысяч тонн в год.

Ранее появилась информация, что из новый ресторанов «Вкусно — и точка» пропадет картофель фри.