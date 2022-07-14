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В Зеленом театре ЦПКиО прошел бесплатный показ фильма «Морбиус», запрещенного в России
Администрация Рязани обещает показ в Зеленом театре ЦПКиО и других иностранных фильмов.

Вечером в четверг, 14 июля, в Рязани в Зеленом театре ЦПКиО вечером состоялся бесплатный сеанс кинофильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Голливудская кинокомпания Marvel еще в марте запретила показывать его в России, но версия с русским дубляжем была подготовлена для Казахстана, где она вышла на экраны в апреле. Таким образом фильм пришел в Рязань путем «параллельного импорта».

Администрация Рязани обещает показ в Зеленом театре ЦПКиО и других иностранных фильмов. Будут ли правообладатели выставлять претензии, пока неизвестно.