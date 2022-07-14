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В Воронежской области в массовом ДТП пострадала рязанка
Фура под управлением 53-летнего жителя Ростовской области столкнулась с легковушкой рязанцев. 27-летняя пассажирка получила травмы.

В Воронежской области в массовом ДТП пострадала рязанка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 13 июля, в 23:40 в Богучарском районе на 758 километре трассы М4 «Дон».

53-летний житель Ростовской области на грузовике Freightliner с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущими Kia Seed, которым управлял 27-летний рязанец, и Mercedes-Benz, под управлением 37-летнего жителя Кубани.

В аварии пострадала пассажирка Kia, 27-летняя жительница Рязанской области. Женщину с различными травмами доставили в больницу.

Проводится проверка.