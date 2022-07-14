В Солотче полицейские обнаружили плантацию конопли

Рязанцу, выращивавшему коноплю, грозит до десяти лет тюрьмы.

В Солотче полицейские обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники нашли большую плантацию конопли и крупную партию готовой марихуаны в частном доме в Солотче. Они установили, что 59-летний житель Рязани часто приезжал в Солотчу, где живет его близкая родственница. На ее участке он выращивал наркосодержащие растения.

При обыске в доме нашли три коробки с высушенной марихуаной общей массой 2, 563 килограмма, а на участке в теплице и открытом грунте — 63 куста конопли. Плантацию ликвидировали.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотиков в крупном размере») и части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование в крупном растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы.