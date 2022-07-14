В Сасове умер начальник районного отделения РЭСК Олег Сенин

Он возглавил отделение в Сасове в 2010 году.

В Сасове умер начальник районного отделения РЭСК Олег Сенин. Об этом сообщила глава администрации города Евгения Рубцова на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 14 июля.

Олег Сенин начал трудовую деятельность в энергетической отрасли с 1996 году в Пителине. В 2010 году он возглавил сасовское отделение РЭСК. Под его руководством отдел реализации и шесть участков отделения в разных муниципалитетах.

«Он выполнял огромный объем работы, оставаясь при этом очень внимательным, чутким и отзывчивым человеком. Потерять такого руководителя и товарища очень тяжело», — написала Евгения Рубцова.

Евгения Рубцова выразила соболезнования семье Олега Сенина.