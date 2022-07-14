В Рязанском районе бывшая уборщица украла у рязанки украшения и полтора миллиона рублей

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

В Рязанском районе бывшая уборщица украла у рязанки украшения и полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 31-летняя рязанца и рассказала, что из ее коттеджа в Рязанском районе пропали деньги и золотые украшения. Ценности хранились в тайнике, злоумышленники взломали входную дверь и опустошили тайник.

Оперативники просмотрели материалы системы охраны коттеджного поселка, которая фиксирует передвижения людей по территории. Выяснилось, что в поселке были четыре неизвестных жителям человека. Один из них был похож на уборщицу, которую нанимала пострадавшая пару месяцев назад.

Сотрудники полиции нашли 40-летнюю женщину, но она отрицала свою причастность к произошедшему. С помощью местных жителей оперативники установили траекторию передвижения подозреваемой и нашли на одной з улиц Рязани тайник с частью украденных украшений.

Также выяснилось, что через несколько часов после момента похищения рязанка отдала знакомым крупные суммы денег, которые она занимала в долг. После этого женщина купила два новых смартфона.

Под давлением улик женщина во всем созналась.

Она рассказала, что несколько месяцев назад по направлению одной из фирм, предоставляющей работников для уборки помещений, она убиралась в коттедже 31-летней жительницы Рязанского района. Случайно она увидела тайник, в котором хранились деньги и украшения. В июле, оказавшись в сложной ситуации, она вспомнила о своей находке и решила ей воспользоваться. Злоумышленница постаралась изменить внешность, сменить одежду, чтобы ввести хозяев в заблуждение. Взломав дверь дома, рязанка забрала сбережения и ценности и скрылась. Деньги она раздала по долгам, украшения спрятала в трех разных местах на улицах Рязани и планировала позже продать, но ее задержали.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до шести лет тюрьмы.