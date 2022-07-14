В Рязанском агротехнологическом университете вручили дипломы об образовании

Дипломы о высшем образовании из рук ректора университета профессора Александра Шемякина получили более 800 выпускников и более 170 дипломов среднего профессионального образования.

В июле в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П. А. Костычева после успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускникам вручили дипломы выпускникам. Об этом сообщили в вузе.

Выпускники собрались в студенческом дворце культуры.

Дипломы о высшем образовании из рук ректора университета профессора Александра Шемякина получили более 800 выпускников и более 170 дипломов среднего профессионального образования. Также дипломы о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель — исследователь» получили выпускники аспирантуры, пройдя сложную процедуру представления научного доклада.

«Вот и заканчивается один из самых замечательных периодов жизненного пути — студенчество. Однако, вы входите в новый этап своей жизни. На профессиональном поприще вам предстоит показать все полученные в университете навыки и умения. И помните, диплом Рязанского агротехнологического университета поможет вам открыть многие двери и покорить немыслимые высоты. В добрый путь!» — сказал ректор университета Александр Шемякин, напутствуя своих выпускников.