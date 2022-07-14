В Рязанском агротехнологическом университете вручили дипломы об образовании

В июле в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени
Выпускники собрались в студенческом дворце культуры.
Дипломы о высшем образовании из рук ректора университета профессора Александра Шемякина получили более 800 выпускников и более 170 дипломов среднего профессионального образования. Также дипломы о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель — исследователь» получили выпускники аспирантуры, пройдя сложную процедуру представления научного доклада.
«Вот и заканчивается один из самых замечательных периодов жизненного пути — студенчество. Однако, вы входите в новый этап своей жизни. На профессиональном поприще вам предстоит показать все полученные в университете навыки и умения. И помните, диплом Рязанского агротехнологического университета поможет вам открыть многие двери и покорить немыслимые высоты. В добрый путь!» — сказал ректор университета Александр Шемякин, напутствуя своих выпускников.