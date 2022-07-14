В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в наркопреступлении

В Шилове сотрудники регионального управления Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В минувшие выходные во время патрулирования в Шилове наряд Росгвардии обратил внимание на троих мужчин, которые ищут что-то в кустах. Заметив сотрудников, молодые люди попытались скрыться на автомобиле «ВАЗ-211440».

Транспортное средство остановили. У одного из мужчин нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Местного жителя 1985 года рождения задержали и передали полиции.

Позже исследование установило, что в свертке находился синтетический наркотик массой 0,72 грамма.