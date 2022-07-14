В Рязанской области ожидается +27 градусов

Ночью возможен кратковременный дождь и гроза. Днем осадков не ожидается.

В Рязанской области ожидается +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 15 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь и гроза. Днем осадков не ожидается.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможно усиление порывов до 12-17 метров в секунду.

Ночью в регионе температура составит +11, +16 градусов, днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.