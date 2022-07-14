В Рязанской области мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязанской области мужчину 1973 года рождения осудили за изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что мужчина, являясь другом семьи, совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Родители, узнав о противоправных действиях в отношении своего ребенка, обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Приговор назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.