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В Рязанской области мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязанской области мужчину 1973 года рождения осудили за изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что мужчина, являясь другом семьи, совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Родители, узнав о противоправных действиях в отношении своего ребенка, обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Приговор назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.