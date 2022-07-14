В рязанской мэрии обсудили отставание подготовки к отопительному сезону

Депутат гордумы Александр Сидоров отметил, что в регионе существует нехватка кадров, а в июле менее 50% соцобъектов получили паспорта готовности к отопительному сезону.

В четверг, 14 июля, на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, в рязанской мэрии депутаты обсудили отставание подготовки к отопительному сезону.

Представитель управления энергетики и ЖКХ зачитал доклад о подготовке к отопительному сезону в Рязани. Депутат гордумы Александр Сидоров заметил, что по сравнению с прошлым годом, на данный момент идет небольшое отставание в проведение необходимых работ.

«Насколько я знаю, проблема заключается в нехватке кадров. Не получится ли из-за этого задержки в подготовке к отопительному сезону многоквартирных домов.?Я уж не говорю про социальную сферу, где меньше 50% паспортов выдано в июле. Обычно уже к середине августа все муниципальные предприятия с готовыми паспортами», — отметил Александр Сидоров.

Докладчик согласился с депутатом и заверил, что задержек не будет.