В Рязани ветер сорвал с дома систему вентиляции

Инцидент произошел после урагана в четверг, 14 июля, в ЖК «Мичурин» на улице Введенской.

В Рязани ветер сорвал с дома систему вентиляции и элементы конструкции крыши. Об этом РЗН. инфо сообщили местные жители.

Инцидент произошел после урагана в четверг, 14 июля, в ЖК «Мичурин» на улице Введенской.

Систему вентиляции порывами ветра сдуло во двор. Повредились окна, стены дома, фонарные столбы, напополам сломало скамью на детской площадке.

«Благо, что никто из жильцов не пострадал. При этом хотелось бы отметить, что собственники не раз жаловались на недобросовестно смонтированную систему вентиляции», — рассказала местная жительница.

Рязанка сообщила, что жильцы неоднократно писали обращения в прокуратуру и управляющую компанию.

«Теперь жильцы боятся за свою жизнь и здоровье при выходе из подъезда», — отметила собеседница.