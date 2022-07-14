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В Рязани торговали мясом без документов
Из продажи изъяли 40 килограммов продукции.

В Рязани торговали мясом без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В январе 2022 года проверка установила, что индивидуальный предприниматель из Рязани торговала мясом без маркировки и сопроводительных документов. Из продажи изъяли 40 килограммов продукции.

Также в торговой точке нашли и другие нарушения: отсутствие подтверждающих документов о регистрации температурного режима хранения и реализации продукции, проведении мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, дератизации и дезинсекции помещений и другие.

Предпринимателя признали виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Ей назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Предприниматель обжаловала его в арбитражном суде, но размер штрафа оставили без изменений.