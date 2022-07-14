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В Рязани на улице Комбайновой загорелась пятиэтажка
Из пожара спасли мужчину, его личность устанавливается.

В Рязани на улице Комбайновой загорелась пятиэтажка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 14 июля, в 15:18. На улице Комбайновой загорелась квартира в пятиэтажном доме. В 15:35 возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров. Из пожара спасли мужчину, его личность устанавливается.

На тушение выезжали пять машин и 18 человек личного состава. Пострадавших нет.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.