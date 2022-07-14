В Рязани бродячие собаки загрызли больше десятка кур

Ранее сообщалось, что на улице Есенина бездомные собаки «разорвали» припаркованную машину.

В Рязани бродячие собаки загрызли больше десятка кур. Об этом рассказа ла ГТРК «Ока» в четверг, 14 июля.

Местная жительница рассказала, что утром она пошла кормить кур и обнаружила в курятнике больше десяти мертвых птиц. Под курятником сидели три собаки, которые не смогли выбраться сами.

Специалисты службы по отлову бездомных животных поймали двух собак, а третья сбежала.

«Сейчас их осмотрит ветеринар. Но уже я могу вам сказать, что собаки с бирками, соответственно, эти собаки прошли полный курс „ОСВВ“, то есть они привиты от бешенства, они прошли стерилизацию, вакцинацию и были выпущены в естественную среду согласно 498 федеральному закону», — рассказал работник центра помощи животным без владельцев Сергей Селиванов.

Он уточнил, что в центре и на улице животные могут вести себя по разному: «С этим практически в данный момент очень сложно бороться. Потому что немотивированная агрессия — нет такого понятия. Собака ведёт себя, допустим, у нас в центре спокойно, а на улице, когда сбиваются в стаи, они поступают вот так вот.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Есенина бездомные собаки «разорвали» припаркованную машину.