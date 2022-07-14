В России создали Фонд пенсионного и социального страхования
В правительстве пояснили, что создание нового фонда ускорит получение соцуслуг и сделает процесс удобным для граждан.
В России создали Фонд пенсионного и социального страхования. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ
Структура объединила пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Сокращенное название фонда — Социальный фонд России (СФР).
В правительстве пояснили, что создание нового фонда ускорит получение соцуслуг и сделает процесс удобным для граждан.