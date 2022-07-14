В Пронском районе полиция устроила погоню за пьяным мотоциклистом
В селе Маклаково Пронского района экипаж ДПС ГИБДД устроил погоню за мотоциклистом. Об этом сообщила
Водителя потребовали остановиться, на что он не отреагировал. Экипаж ДПС начал преследовать мотоциклиста. Спустя время он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в сточную канаву.
Выяснилось, что все, кто находился в мотоцикле, были пьяны, в том числе 47-летний водитель. Освидетельствование показало 0,832 милиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает допустимый уровень.
Также выяснилось, что у мужчины нет «прав». Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток.