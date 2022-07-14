В Пронском районе полиция устроила погоню за пьяным мотоциклистом

В селе Маклаково Пронского района экипаж ДПС ГИБДД устроил погоню за мотоциклистом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водителя потребовали остановиться, на что он не отреагировал. Экипаж ДПС начал преследовать мотоциклиста. Спустя время он не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в сточную канаву.

Выяснилось, что все, кто находился в мотоцикле, были пьяны, в том числе 47-летний водитель. Освидетельствование показало 0,832 милиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает допустимый уровень.

Также выяснилось, что у мужчины нет «прав». Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток.