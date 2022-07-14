В Михайловском районе у пенсионера украли из квартиры 75 тысяч рублей

В Михайловском районе задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в краже из квартиры 88-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 88-летний житель села Солнечное. Он сообщил, что из квартиры пропали 75 тысяч рублей, которые хранились в сумке на мебели.

Полиция осмотрела жилище и не нашла следов взлома на окнах и двери. Пенсионер рассказал, что часто выходит на задний двор, а входную дверь не запирает.

Правоохранители опросили местных жителей и выяснили, что односельчане видели незнакомку на улице села. Оперативники получили описание внешности женщины, по которому узнали 40-летнюю жительницу Михайловского района. Она попадала в поле зрения полиции из-за возможной причастности к хищениям.

Женщину нашли и установили, что она причастна к краже, ее задержали.

Выяснилось, что она специально приехала в село, чтобы найти дом, удобный для хищения. Женщина увидела, что хозяин занят на заднем дворе и попробовала зайти в квартиру. Там она нашла сбережения и похитила.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.