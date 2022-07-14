США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием
Из-под санкций вывели «дочку» Альфа-банка в Казахстане и бывшее подразделение «Газпрома» компанию Gazprom Germania.
США разрешили проведение с Россией транзакций, связанных с удобрениями, продовольственными, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием. Об этом сообщило министерство финансов США, передает
Из-под санкций вывели «дочку» Альфа-банка в Казахстане и бывшее подразделение «Газпрома» компанию Gazprom Germania.