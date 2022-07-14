Рязанка рассказала об изменениях в касимовской больнице после жалобы на состояние палат в педиатрическом отделении

Ирина поделилась, что после освещения явных проблем в больнице многое изменилось в лучшую сторону. А после смены главврача работа поликлиники стала качественнее.

Рязанка рассказала корреспонденту РЗН. инфо об изменениях в касимовской больнице после жалобы в соцсетях в октябре 2021 года на состояние палат в педиатрическом отделении.

Ирина поделилась, что после освещения явных проблем в больнице многое изменилось в лучшую сторону.

«Теперь в касимовской больнице новое руководство. Раньше невозможно было пообщаться с главврачом, постоянно был занят. Новый врач охотно идет на контакт и старается решить имеющиеся проблемы. Также улучшилось питание по количеству и качеству. Они наконец-то поменяли поставщика. Помещение, которое я снимала, было временным. Спустя неделю педиатрическое отделение переехало обратно. Единственное, до сих пор напрягают насекомые в палатах, в некоторых отделениях в огромных количествах. Осталась небольшая проблема с обеспечением медикаментов, но это из-за недостаточного финансирования», — рассказала Ирина.

Женщина отметила, что после смены главврача работа поликлиники стала качественнее. Теперь можно спокойно дозвониться в регистратуру или вызвать врача на дом. Напомним, что ранее рязанка пожаловалась в соцсетях на состояние палат в педиатрическом отделении Касимовской больницы.