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Рязанка пожаловалась на упавшее дерево в поселке Строитель, которое не могут убрать с новогодних праздников
Жители поселка уже не первый раз просят вывезти ветки, но мэрия только присылает отписки.

Рязанка пожаловалась на упавшее дерево в поселке Строитель, которое не могут убрать с новогодних праздников.

Соответствующий комментарий она оставила под постом у врио губернатора Павла Малкова в соцсетях.

«С 1 января 2022 года просим убрать упавшее дерево на улице Качевской, дом № 15, корпус 2. До сих пор лежит на том же самом месте. Примите меры», — написала женщина.

Как рассказала рязанка корреспонденту РЗН. инфо, 1 января сотрудники дирекции благоустройства города приехали, спилили дерево и оставили все на том же месте. Жители поселка уже не первый раз просят вывезти ветки, но мэрия только присылает отписки.

«Информация находится у специалистов дирекции благоустройства города. Работы по вывозу веток будут выполнены до конца месяца», — прокомментировала администрация.