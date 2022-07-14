Рязанец получил два года колонии за кражу и долг по алиментам в миллион рублей. Об этом
31-летний житель Рыбновского района залез в чужую квартиру и украл оттуда музыкальный центр. Технику мужчина продал, чтобы купить алкоголь.
Также выяснилось, что рязанец не выплачивает без уважительной причины алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Общая задолженность составила более одного млн рублей.
Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража») и по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно»).
Выяснилось, что правонарушения рязанец совершил в период не снятой и не погашенной судимости. На суде мужчина признал вину.
Суд назначил ему два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.