Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе

Рязанцы уже не первый день жалуются на неприятные запахи в городе.

Жители Рязани вновь пожаловались на неприятные запахи в городе. Сообщения об этом появились в соцсетях.

Рязанцы жалуются на вонь в районе Дашково-Песочни, на улице Новой, в Дядькове.

«Сделайте вы уже что-то с запахами в городе, воняет какой-то недонефтью уже очень долго», — пожаловалась рязанка.

По словам некоторых комментаторов, особенно сильно пахнет по утрам.

Рязанцы уже не первый день жалуются на неприятные запахи в городе.