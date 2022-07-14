Рязанцы вновь пожаловались на вонь в городе
Рязанцы уже не первый день жалуются на неприятные запахи в городе.
Жители Рязани вновь пожаловались на неприятные запахи в городе. Сообщения об этом появились в соцсетях.
Рязанцы жалуются на вонь в районе Дашково-Песочни, на улице Новой, в Дядькове.
«Сделайте вы уже что-то с запахами в городе, воняет какой-то недонефтью уже очень долго», — пожаловалась рязанка.
По словам некоторых комментаторов, особенно сильно пахнет по утрам.
Рязанцы уже не первый день жалуются на неприятные запахи в городе.
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