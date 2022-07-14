Рязанцы могут узнать об ограничении выезда за границу на портале госуслуг

Расширенную информацию о мерах, принятых судебным приставом, можно узнать с помощью сервиса «Ход исполнительного производства».

Рязанцы могут узнать об ограничении выезда за границу на портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Новый сервис Федеральная служба судебных приставов запустила совместно с Минцифры в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Сервис позволит гражданам-должникам сразу получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.

Расширенную информацию о мерах, принятых судебным приставом, можно узнать с помощью сервиса «Ход исполнительного производства».

Рязанцам напомнили, что размер задолженности, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей. В некоторых случаях сумма ограничения составляет 10 тысяч рублей.