Рязанцев предупредили о запрете парковки на улице Сельских Строителей
Запрет введут для беспрепятственного разворота общественного транспорта на остановке «Недостоево».
Рязанцев предупредили о запрете парковки на улице Сельских Строителей. Об этом
С 10 августа на улице Сельских Строителей около дома № 6 запретят остановку и стоянку транспортных средств. Запрет введут для беспрепятственного разворота общественного транспорта на остановке «Недостоево».
На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.