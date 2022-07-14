Рязанцев предупредили о запрете парковки на улице Сельских Строителей

Запрет введут для беспрепятственного разворота общественного транспорта на остановке «Недостоево».

Рязанцев предупредили о запрете парковки на улице Сельских Строителей. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 10 августа на улице Сельских Строителей около дома № 6 запретят остановку и стоянку транспортных средств. Запрет введут для беспрепятственного разворота общественного транспорта на остановке «Недостоево».

На месте установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.