Рязанца задержали за хранение маковой соломки
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Рязанца задержали за хранение маковой соломки. Об этом
Во вторник, 12 июля, в Ряжске задержали 45-летнего местного жителя. Во время обыска у него нашли пакет с частями растения. Экспертиза установила, что это маковая соломка весом 54 грамма.
Выяснилось, что ранее безработный житель Ряжска уже привлекался к уголовной ответственности за подобные правонарушения.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.