Рязанца задержали за хранение маковой соломки

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Рязанца задержали за хранение маковой соломки. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Во вторник, 12 июля, в Ряжске задержали 45-летнего местного жителя. Во время обыска у него нашли пакет с частями растения. Экспертиза установила, что это маковая соломка весом 54 грамма.

Выяснилось, что ранее безработный житель Ряжска уже привлекался к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.