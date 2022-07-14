Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

Согласно закону, военные, признанные негодными и награжденные госнаградами за участие в боевых действиях, смогут продолжить военную службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья.

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных на 10% с 1 июня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, военные, признанные негодными и награжденные госнаградами за участие в боевых действиях, смогут продолжить военную службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья.

Расширяется список тех, кто может получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных на протяжении не менее пяти лет до совершеннолетия.

Также военнослужащие смогут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого не признали годными из-за военной травмы, при наличии желания продолжить службу.