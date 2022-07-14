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Проректор по молодежной политике РГРТУ Андрей Цветков выступил на «Территории смыслов»
Лекция прошла в формате дискуссий и живого общением спикера с аудиторией.

Проректор по молодежной политике РГРТУ Андрей Цветков выступил на форуме «Территория смыслов». Об этом сообщили в вузе.

Андрей Цветков поучаствовал в открытом диалоге со студентами-активистами со всей России, побеседовав с участниками сообщества «Город» на тему системы стипендиального обеспечения в России.

Лекция прошла в формате дискуссий и живого общением спикера с аудиторией.

Форум «Территория смыслов», созданный по инициативе «Росмолодежи» в 2015 году, проходит в новом формате: последовательные смены заменили «сообществами», у каждого из которых своя определенная тема — «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество» и другие.